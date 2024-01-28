Beşiktaş'tan maç bitmeden hakem tepkisi!

Beşiktaş, Sivasspor maçının son anlarında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan maç bitmeden hakem tepkisi!
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28 Ocak 2024 17:59
Beşiktaş'tan Sivasspor maçının oynandığı anlarda hakem için tepki geldi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ve Sivasspor maçında penaltı bekledikleri anların görsellerini paylaştı.

Beşiktaş ayrıca Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ın maçın ardından açıklama yapacağını duyurdu.

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