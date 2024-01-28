Beşiktaş'tan maç bitmeden hakem tepkisi!

Beşiktaş'tan Sivasspor maçının oynandığı anlarda hakem için tepki geldi.
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ve Sivasspor maçında penaltı bekledikleri anların görsellerini paylaştı.
Beşiktaş ayrıca Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ın maçın ardından açıklama yapacağını duyurdu.
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ve Sivasspor maçında penaltı bekledikleri anların görsellerini paylaştı.
Beşiktaş ayrıca Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ın maçın ardından açıklama yapacağını duyurdu.
YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ SAYIN FEYYAZ UÇAR MAÇ SONU AÇIKLAMALARDA BULUNACAK! pic.twitter.com/Hk2TWHOiRg
— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 28, 2024