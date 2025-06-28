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Beşiktaş'tan Kessie'ye kanca!

Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için gözünü Suudi Arabistan'a çevirdi.

calendar 28 Haziran 2025 12:32 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 12:46
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Kessie'ye kanca!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta sahasını güçlendirmek için Franck Kessie'yi hedefine aldı.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR Avrupa'da oynamak isteyen Franck Kessie ile görüşmeler başladı. Fildişili futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

28 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istemesi sebebiyle 14 milyon euroluk bonservis bedelinde ciddi indirim olacağı tahmin ediliyor.

PERFORMANSI

Kessie, geçen sezon 44 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı. 

 




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