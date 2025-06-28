Beşiktaş'tan Kessie'ye kanca!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta sahasını güçlendirmek için Franck Kessie'yi hedefine aldı.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR Avrupa'da oynamak isteyen Franck Kessie ile görüşmeler başladı. Fildişili futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
28 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istemesi sebebiyle 14 milyon euroluk bonservis bedelinde ciddi indirim olacağı tahmin ediliyor.
PERFORMANSI
Kessie, geçen sezon 44 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR Avrupa'da oynamak isteyen Franck Kessie ile görüşmeler başladı. Fildişili futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
28 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istemesi sebebiyle 14 milyon euroluk bonservis bedelinde ciddi indirim olacağı tahmin ediliyor.
PERFORMANSI
Kessie, geçen sezon 44 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı.
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