Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kaybetti.
Beşiktaş, 30. dakikada Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti. Göztepe, 38. dakikada Romulo ile 1-1'lik eşitliği buldu.
Göztepe, Romulo'nun 79. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı. Romulo, 81. dakikada ise savunmanın arkasına gönderilen topta bir kez daha fileleri havalandırdı ve durumu 3-1 yaptı.
Beşiktaş, sahasındaki maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un 36. dakikada direkt kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'na veda etti. Göztepe ise yarı finale yükseldi. Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, ligde hafta sonunda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
SOLSKJAER'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yendikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Mert Günok ile Gabriel Paulista'yı İzmir ekibi karşısında kulübeye çekti.
Solskjaer, kalede Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu, savunmanın ortasında ise Gabriel Paulista'yı yedek bekleterek Tayyip Talha Sanuç'u görevlendirdi.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mert Günok, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Derbide golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Göztepe karşısında da İtalyan oyuncuyu yedek başlattı.
Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçının ardından Göztepe karşısında da forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmadı.
MASUAKU 100. MAÇINA ÇIKTI
Siyah-beyazlı takımın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, Göztepe karşısında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.
Karşılaşmadan önce siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, 31 yaşındaki sol beke kulübün simgesi "Kartal heykeli" ve çiçek hediye etti.
Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 99 maçta 3 gol, 16 asistlik performans sergiledi.
IMMOBILE YİNE KULÜBEDE
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, Göztepe karşısında da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
İtalyan futbolcu, son olarak ligde oynanan Galatasaray derbisinde kulübede yer almış ve derbi karşılaşmasında forma giymemişti.
SERDAL ADALI İZLEYEMEDİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, cezası nedeniyle Göztepe müsabakasını izleyemedi.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 26 Mart tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarında yer alan 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle 45 gün hak mahrumiyet ve 1,5 milyon lira para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının karar tarihi olan 3 Nisan (Bugün) tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." denildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun cezayı kulübe bildirdiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulübün ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.
VOLKAN KONAK UNUTULMADI
Geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı Volkan Konak, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı.
Karşılaşmadan önce Tüpraş Stadı'nda merhum sanatçının seslendirdiği "Göklerde Kartal Gibiydim", "Aleni Aleni" şarkıları çalındı.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELERİ
Beşiktaş, 3. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ernest Muçi'nin vuruşu üst direkten dışarıya gitti.
21. dakikada ise Arthur Masuaku, çok uzaklardan şansını denedi. Göztepe'nin kalecisi Arda Özçimen, Masuaku'nun şutunda gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, mücadelenin 30. dakikasında öne geçti. Rafa Silva'nın tek pasıyla topla buluşan Ernest Muçi, sol kanatta topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasına girdi ve çektiği şutta top ağlara gitti. Beşiktaş, bu golle Göztepe karşısında 1-0 öne geçti.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI
Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı kupa maçında 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Tayyi Talha Sanuç, ceza sahasına girmek üzereyken Juan'a yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kartın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
GÖZTEPE BERABERLİĞİ BULDU
Tayyip Talha Sanuç'un Juan'a yaptığı faul sonrası kazanılan serbest vuruşta Romulo, topun başına geçti. Brezilyalı futbolcu, 38. dakikada kullandığı serbest vuruşta ağları havalandırdı ve durumu 1-1'e getirdi.
BEŞİKTAŞ'TA PENALTI İTİRAZI
Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında penaltı bekledi. Bu dakikada orta sahada topla buluşan Gedson, topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasına girmek üzereyken Dennis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde penaltı itirazında bulundu. Dennis'e sarı kart gösteren hakem Atilla Karaoğlan, serbest vuruş kararı verdi.
MASUAKU DİREĞE TAKILDI
Gedson'a yapılan faul sonrası serbest vuruşta Masuaku topun başına geçti. Masuaku'nun vuruşu direkten dışarıya gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
SAHA İÇİNDE TARTIŞMA
Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta ilginç bir an yaşandı.
Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı.
Hakem Atilla Karaoğlan ve Beşiktaşlı futbolcuların araya girmesinin ardından tartışma daha fazla büyümeden engellendi.
GÖZTEPE GOLE YAKLAŞTI
Göztepe, karşılaşmanın 68. dakikasında etkili geldi. Romulo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Juan'ın vuruşu Ersin'den sekti ve direkten oyun alanına geri döndü.
ROMULO'DAN ARKA ARKAYA GOLLER
Mücadelenin 78. dakikasında Koray'ın kafa vuruşunda Svensson topu çizgiden çıkardı. Hakem Atilla Karaoğlan, Koray ile birlikte kafa topuna çıkan Masuaku'nun elle oynadığını işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Romulo, durumu 2-1 yaptı.
Brezilyalı golcü Romulo, 81'de savunmanın arkasına gönderilen topta, kalesini terk eden Ersin'in üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı ve durum 3-1 oldu.
GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Göztepe, 90+7'de Emersonn ile bir gol daha buldu. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyonda başlangıcında elle oynama olduğunu işaret ederek golü iptal etti.
Mücadelede başka gol olmadı ve maç Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Muçi, Koray Günter'in hatası sonucundan topu ceza sahasının ilk metrelerinde önünde buldu. Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
14. dakikada yayın gerisinden Gedson Fernandes'in vuruşunda savunmaya çarpan top ceza sahası içi sol çaprazındaki Muçi'nin önüne düştü. Muçi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Arda Özçimen, meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
19. dakikada Koray Günter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde topu diziyle kontrol eden Romulo'nun meşin yuvarlak yere düşmeden yaptığı şık vuruşta top yandan dışarı gitti.
30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada Rafa Silva'nın ayak dışıyla savunma arkasına attığı pasa sol kanattan hareketlenen Muçi, ceza sahası içine girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
35. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Romulo'nun indirdiği topun ardından ceza yayının içinde Tayyip Talha Sanuç'un müdahalesiyle Juan yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha'yı son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
38. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı frikikte yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1.
45+3. dakikada Gedson Fernandes'in düşürülmesiyle kazanılan frikikte topun başına geçen Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından yan direğe de çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
59. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Rashica'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
62. dakikada ceza yayının bir adım gerisinden Romulo'nun şutunda savunmada Paulista'ya çarpan meşin yuvarlak az farkla direk dibinden kornere çıktı.
68. dakikada Romulo'dan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
77. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan kornerde Koray Günter'in kafayla kaleye gönderdiği top Masuaku'ya çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, Masuaku'nun meşin yuvarlağa elle dokunduğunu işaret ederek beyaz noktayı gösterdi.
79. dakikada Göztepe öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.
81. dakikada İzmir ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topta bir an duraksayan Beşiktaş defansının hatasını değerlendirerek ceza sahası içine giren Romulo, kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
85. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen atakta Immobile'nin ceza sahası içine çevirdiği topa Rafa Silva, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
Göztepe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu (Dk. 83 Semih Kılıçsoy), Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain (Dk. 70 Mustafa Hekimoğlu), Rashica (Dk. 83 Immobile), Joao Mario (Dk. 39 Paulista), Muçi (Dk. 70 Hadziahmetovic), Rafa Silva
Göztepe: Arda Özçimen, Bokele, Heliton, Koray Günter (Dk. 82 Taha Altıkardeş), Nielsen, Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 90+2 Matsuki), İsmail Köybaşı, Tijanic (Dk. 46 Victor Hugo), Juan (Dk. 82 Emersonn), Romulo (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş)
Goller: Dk. 30 Muçi (Beşiktaş), Dk. 38, 79 (Penaltıdan) ve 81 Romulo (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 35 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 44 Muçi (Beşiktaş), Dk. 45+1 Dennis, Dk. 49 Romulo (Göztepe)
Beşiktaş, 30. dakikada Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti. Göztepe, 38. dakikada Romulo ile 1-1'lik eşitliği buldu.
Göztepe, Romulo'nun 79. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı. Romulo, 81. dakikada ise savunmanın arkasına gönderilen topta bir kez daha fileleri havalandırdı ve durumu 3-1 yaptı.
Beşiktaş, sahasındaki maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un 36. dakikada direkt kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'na veda etti. Göztepe ise yarı finale yükseldi. Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, ligde hafta sonunda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
SOLSKJAER'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yendikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Mert Günok ile Gabriel Paulista'yı İzmir ekibi karşısında kulübeye çekti.
Solskjaer, kalede Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu, savunmanın ortasında ise Gabriel Paulista'yı yedek bekleterek Tayyip Talha Sanuç'u görevlendirdi.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mert Günok, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Derbide golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Göztepe karşısında da İtalyan oyuncuyu yedek başlattı.
Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçının ardından Göztepe karşısında da forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmadı.
MASUAKU 100. MAÇINA ÇIKTI
Siyah-beyazlı takımın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, Göztepe karşısında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.
Karşılaşmadan önce siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, 31 yaşındaki sol beke kulübün simgesi "Kartal heykeli" ve çiçek hediye etti.
Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 99 maçta 3 gol, 16 asistlik performans sergiledi.
IMMOBILE YİNE KULÜBEDE
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, Göztepe karşısında da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
İtalyan futbolcu, son olarak ligde oynanan Galatasaray derbisinde kulübede yer almış ve derbi karşılaşmasında forma giymemişti.
SERDAL ADALI İZLEYEMEDİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, cezası nedeniyle Göztepe müsabakasını izleyemedi.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 26 Mart tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarında yer alan 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle 45 gün hak mahrumiyet ve 1,5 milyon lira para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının karar tarihi olan 3 Nisan (Bugün) tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." denildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun cezayı kulübe bildirdiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulübün ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.
VOLKAN KONAK UNUTULMADI
Geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı Volkan Konak, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı.
Karşılaşmadan önce Tüpraş Stadı'nda merhum sanatçının seslendirdiği "Göklerde Kartal Gibiydim", "Aleni Aleni" şarkıları çalındı.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELERİ
Beşiktaş, 3. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ernest Muçi'nin vuruşu üst direkten dışarıya gitti.
21. dakikada ise Arthur Masuaku, çok uzaklardan şansını denedi. Göztepe'nin kalecisi Arda Özçimen, Masuaku'nun şutunda gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, mücadelenin 30. dakikasında öne geçti. Rafa Silva'nın tek pasıyla topla buluşan Ernest Muçi, sol kanatta topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasına girdi ve çektiği şutta top ağlara gitti. Beşiktaş, bu golle Göztepe karşısında 1-0 öne geçti.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI
Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı kupa maçında 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Tayyi Talha Sanuç, ceza sahasına girmek üzereyken Juan'a yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kartın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
GÖZTEPE BERABERLİĞİ BULDU
Tayyip Talha Sanuç'un Juan'a yaptığı faul sonrası kazanılan serbest vuruşta Romulo, topun başına geçti. Brezilyalı futbolcu, 38. dakikada kullandığı serbest vuruşta ağları havalandırdı ve durumu 1-1'e getirdi.
BEŞİKTAŞ'TA PENALTI İTİRAZI
Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında penaltı bekledi. Bu dakikada orta sahada topla buluşan Gedson, topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasına girmek üzereyken Dennis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde penaltı itirazında bulundu. Dennis'e sarı kart gösteren hakem Atilla Karaoğlan, serbest vuruş kararı verdi.
MASUAKU DİREĞE TAKILDI
Gedson'a yapılan faul sonrası serbest vuruşta Masuaku topun başına geçti. Masuaku'nun vuruşu direkten dışarıya gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
SAHA İÇİNDE TARTIŞMA
Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta ilginç bir an yaşandı.
Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı.
Hakem Atilla Karaoğlan ve Beşiktaşlı futbolcuların araya girmesinin ardından tartışma daha fazla büyümeden engellendi.
GÖZTEPE GOLE YAKLAŞTI
Göztepe, karşılaşmanın 68. dakikasında etkili geldi. Romulo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Juan'ın vuruşu Ersin'den sekti ve direkten oyun alanına geri döndü.
ROMULO'DAN ARKA ARKAYA GOLLER
Mücadelenin 78. dakikasında Koray'ın kafa vuruşunda Svensson topu çizgiden çıkardı. Hakem Atilla Karaoğlan, Koray ile birlikte kafa topuna çıkan Masuaku'nun elle oynadığını işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Romulo, durumu 2-1 yaptı.
Brezilyalı golcü Romulo, 81'de savunmanın arkasına gönderilen topta, kalesini terk eden Ersin'in üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı ve durum 3-1 oldu.
GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Göztepe, 90+7'de Emersonn ile bir gol daha buldu. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyonda başlangıcında elle oynama olduğunu işaret ederek golü iptal etti.
Mücadelede başka gol olmadı ve maç Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Muçi, Koray Günter'in hatası sonucundan topu ceza sahasının ilk metrelerinde önünde buldu. Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
14. dakikada yayın gerisinden Gedson Fernandes'in vuruşunda savunmaya çarpan top ceza sahası içi sol çaprazındaki Muçi'nin önüne düştü. Muçi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Arda Özçimen, meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
19. dakikada Koray Günter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde topu diziyle kontrol eden Romulo'nun meşin yuvarlak yere düşmeden yaptığı şık vuruşta top yandan dışarı gitti.
30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada Rafa Silva'nın ayak dışıyla savunma arkasına attığı pasa sol kanattan hareketlenen Muçi, ceza sahası içine girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
35. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Romulo'nun indirdiği topun ardından ceza yayının içinde Tayyip Talha Sanuç'un müdahalesiyle Juan yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha'yı son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
38. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı frikikte yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1.
45+3. dakikada Gedson Fernandes'in düşürülmesiyle kazanılan frikikte topun başına geçen Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından yan direğe de çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
59. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Rashica'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
62. dakikada ceza yayının bir adım gerisinden Romulo'nun şutunda savunmada Paulista'ya çarpan meşin yuvarlak az farkla direk dibinden kornere çıktı.
68. dakikada Romulo'dan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
77. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan kornerde Koray Günter'in kafayla kaleye gönderdiği top Masuaku'ya çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, Masuaku'nun meşin yuvarlağa elle dokunduğunu işaret ederek beyaz noktayı gösterdi.
79. dakikada Göztepe öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.
81. dakikada İzmir ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topta bir an duraksayan Beşiktaş defansının hatasını değerlendirerek ceza sahası içine giren Romulo, kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
85. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen atakta Immobile'nin ceza sahası içine çevirdiği topa Rafa Silva, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
Göztepe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu (Dk. 83 Semih Kılıçsoy), Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain (Dk. 70 Mustafa Hekimoğlu), Rashica (Dk. 83 Immobile), Joao Mario (Dk. 39 Paulista), Muçi (Dk. 70 Hadziahmetovic), Rafa Silva
Göztepe: Arda Özçimen, Bokele, Heliton, Koray Günter (Dk. 82 Taha Altıkardeş), Nielsen, Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 90+2 Matsuki), İsmail Köybaşı, Tijanic (Dk. 46 Victor Hugo), Juan (Dk. 82 Emersonn), Romulo (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş)
Goller: Dk. 30 Muçi (Beşiktaş), Dk. 38, 79 (Penaltıdan) ve 81 Romulo (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 35 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 44 Muçi (Beşiktaş), Dk. 45+1 Dennis, Dk. 49 Romulo (Göztepe)