Beşiktaş'tan 3 sakatlık açıklaması birden!

Beşiktaş, Daniel Amartey, Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

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Beşiktaş'tan 3 sakatlık açıklaması birden!
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11 Mayıs 2024 16:15
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 16:48
Beşiktaş, Daniel Amartey, Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bel ağrısı şikayetinin ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Daniel Amartey'de akut lomber disk patolojisi saptanmıştır.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcumuz Alex Chamberlain ile alt karın bölgesinde ağrısı olan ve yapılan değerlendirmesinde atletik pubalji saptanan futbolcumuz Vincent Aboubakar, Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda bulunmayacaktır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte kart cezalısı Omar Colley, Al-Musrati ve Semih Kılıçsoy da Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica da kadroda yer almadı.


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