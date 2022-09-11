Beşiktaş'ta, zorlu maç öncesi 4 eksik bulunuyor

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı öncesi 4 futbolcunun eksikliği dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, zorlu maç öncesi 4 eksik bulunuyor
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11 Eylül 2022 17:21
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

Başakşehir kalesini gole kapattı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

Eksikler

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.

Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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