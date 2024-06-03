Beşiktaş'ta yolcu listesi belli

Beşiktaş'ta kadroya katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncuların durumu da merak ediliyor. Siyah-Beyazlılar'da yolcu listesi bir hayli uzun.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yolcu listesi belli
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03 Haziran 2024 07:56
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ayrılıklar peş peşe gelecek. Siyah-Beyazlılar'da kuvvetli bir ayrılık rüzgarı yaşanması bekleniyor.

YOLCU LİSTESİ UZUN

Takımdan ayrıldığını açıklayan Ghezzal'ın yanı sıra kiralık gelen Joe Worrall, Beşiktaş'tan ayrılan ilk isimler olmuştu. Siyah-Beyazlılar'da yolcu listesi hayli uzun.

Yönetim yeni sezonda Amartey, Rebic, Chamberlain ve Aboubakar'la devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor. Bu oyuncuların menajerlerine de kulüp bulmaları söylendi.

Yerlide ise Umut Meraş, Onur Bulut ve Tayfur Bingöl yolcu.

HEDEF MİNİMUM HASAR

Başkan Hasan Arat ve yönetimi, ayrılacak futbolcular konusunda minimum hasarla süreci yönetmek amacında. Özellikle Rebic ve Chamberlain gibi yüksek maaşlı oyuncuların garanti kontratlarını sonlandırmak, Beşiktaş'ı hayli yoracak gibi gözüküyor. 

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