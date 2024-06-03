Beşiktaş'ta yolcu listesi belli

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ayrılıklar peş peşe gelecek. Siyah-Beyazlılar'da kuvvetli bir ayrılık rüzgarı yaşanması bekleniyor.
YOLCU LİSTESİ UZUN
Takımdan ayrıldığını açıklayan Ghezzal'ın yanı sıra kiralık gelen Joe Worrall, Beşiktaş'tan ayrılan ilk isimler olmuştu. Siyah-Beyazlılar'da yolcu listesi hayli uzun.
Yönetim yeni sezonda Amartey, Rebic, Chamberlain ve Aboubakar'la devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor. Bu oyuncuların menajerlerine de kulüp bulmaları söylendi.
Yerlide ise Umut Meraş, Onur Bulut ve Tayfur Bingöl yolcu.
HEDEF MİNİMUM HASAR
Başkan Hasan Arat ve yönetimi, ayrılacak futbolcular konusunda minimum hasarla süreci yönetmek amacında. Özellikle Rebic ve Chamberlain gibi yüksek maaşlı oyuncuların garanti kontratlarını sonlandırmak, Beşiktaş'ı hayli yoracak gibi gözüküyor.
YOLCU LİSTESİ UZUN
Takımdan ayrıldığını açıklayan Ghezzal'ın yanı sıra kiralık gelen Joe Worrall, Beşiktaş'tan ayrılan ilk isimler olmuştu. Siyah-Beyazlılar'da yolcu listesi hayli uzun.
Yönetim yeni sezonda Amartey, Rebic, Chamberlain ve Aboubakar'la devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor. Bu oyuncuların menajerlerine de kulüp bulmaları söylendi.
Yerlide ise Umut Meraş, Onur Bulut ve Tayfur Bingöl yolcu.
HEDEF MİNİMUM HASAR
Başkan Hasan Arat ve yönetimi, ayrılacak futbolcular konusunda minimum hasarla süreci yönetmek amacında. Özellikle Rebic ve Chamberlain gibi yüksek maaşlı oyuncuların garanti kontratlarını sonlandırmak, Beşiktaş'ı hayli yoracak gibi gözüküyor.