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Beşiktaş'ta arka arkaya yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini kolunu bağladı. Ajax maçı öncesinde sakatlıklar camiada moralleri dibe çekerken, Sergen Yalçın ise "Her şeye rağmen çıkacağız ve oynayacağız" mesajıyla futbolcularını ayağa kaldırmaya çalıştı.Altay maçının ardından kısa sürede Ajax hazırlıklarını yapan Beşiktaş'ta özellikle Michy Batshuayi'nin geri dönmesi sevinç yaşattı. Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, siyah-beyazlıların Ajax karşısında en önemli gol ayağı olacak.27 yaşındaki santrfor, daha önce Şampiyonlar Ligi arenasında 14 karşılaşmaya çıkarken, 4 kez ağları sarstı. Batsman; Chelsea formasıyla 8 maçta 3 gol, Valencia'da ise 5 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsmayı başardı.Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta ilk sınavını Dortmund maçında verdi. İkinci maçını ise Ajax deplasmanında oynayacak. Batshuayi, 23 Ekim 2019'da Hollanda'da oynanan Ajax-Chelsea maçının da kahramanı oldu. Belçikalı yıldız, 71. dakikada Abraham'ın yerine oyuna girerken, 86. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.Batshuayi'nin Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maçta 3 golü ve 1 asisti bulunuyor. Belçikalı golcü, Ajax deplasmanında da siyah-beyazlıların en büyük gol umudu olacak.Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronvirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero kadroda yer almadı.Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülen oyuncular arasına dahil edilmedi.Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman, Ajax maçı kadrosunda yer buldu.Teknik direktör Sergen Yalçın eksik oyuncuların çokluğunda genç oyuncular Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'ı da kadroya dahil etti.