Beşiktaş'ta üç futbolcuya teklif var!

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, bazı oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Siyah-beyazlılarda üç isim için farklı bölgelerden kulüplerin ilgisi olduğu belirtildi.
Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; Gabriel Paulista için Brezilya'dan, Joao Mário için Suudi Arabistan'dan, Milot Rashica için ise Avrupa'dan bazı kulüpler devrede.
Haberde yönetimin, gelen teklifleri oyuncuların sözleşme durumları ve teknik heyetin planlaması doğrultusunda değerlendireceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSLARI
Gabriel Paulista, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 28 maçta görev aldı. Brezilyalı stoper, bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Milot Rashica ise geride kalan sezonda forma giydiği 41 maçta, 5 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
Joao Mario ise 39 maçta forma giydi ve 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; Gabriel Paulista için Brezilya'dan, Joao Mário için Suudi Arabistan'dan, Milot Rashica için ise Avrupa'dan bazı kulüpler devrede.
Haberde yönetimin, gelen teklifleri oyuncuların sözleşme durumları ve teknik heyetin planlaması doğrultusunda değerlendireceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSLARI
Gabriel Paulista, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 28 maçta görev aldı. Brezilyalı stoper, bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Milot Rashica ise geride kalan sezonda forma giydiği 41 maçta, 5 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
Joao Mario ise 39 maçta forma giydi ve 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
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