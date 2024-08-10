Beşiktaş'ta transfer bitmek üzere: Cher Ndour

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, PSG'nin genç yıldızı için masaya oturdu.
Cher Ndour'u isteyen Beşiktaş, Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralık transferi için resmi teklif yaptı.
TRANSFER BİTMEK ÜZERE!
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Cher Ndour'u 1 yıl kiralamak için PSG ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Habere göre, son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ve transferin birkaç gün içinde resmileşmesi beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.
4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.
Cher Ndour'u isteyen Beşiktaş, Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralık transferi için resmi teklif yaptı.
TRANSFER BİTMEK ÜZERE!
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Cher Ndour'u 1 yıl kiralamak için PSG ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Habere göre, son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ve transferin birkaç gün içinde resmileşmesi beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.
4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.