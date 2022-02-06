Beşiktaş'ta taraftarlardan tepki! "Yönetim uyuma..."

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta taraftarlardan tepki! 'Yönetim uyuma...'
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06 Şubat 2022 22:15
Süper Lig'in 24. haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta yönetime tepki vardı.

Karşılaşmanın son anlarında Antalya kalesini abluka altına alsa da aradığı golü bulamayan siyah beyazlılarda taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

Hepbir ağızdan yönetime tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar, "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık!" şeklinde tempo tuttu.

Antalyaspor karşısında 2 puan bırakan Beşiktaş, 37 puana yükselirken lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kaldı.

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