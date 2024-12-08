Beşiktaş'ta taraftar şov yaptı

Derbide Dolmabahçe'yi dolduran Beşiktaş taraftarı, tribünlerde görsel şölen yaşattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta taraftar şov yaptı
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08 Aralık 2024 12:24
Yönetim krizleri ve üst üste gelen kötü sonuçlarla boğuşan Beşiktaş'ı dün derbide taraftarları yalnız bırakmadı.

Maçtan günler önce biletlerin tamamen tükendiği karşılaşmada Dolmabahçe'yi dolduran siyah-beyazlılar, tribünlerde görsel şölen yaşattı.

Özellikle 300 sopalı bayrak ile kapalı tribüne renk katan Beşiktaşlı futbolseverler, geceye renk kattılar. 

 
 

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