Beşiktaş'ta taraftar şov yaptı

Yönetim krizleri ve üst üste gelen kötü sonuçlarla boğuşan Beşiktaş'ı dün derbide taraftarları yalnız bırakmadı.
Maçtan günler önce biletlerin tamamen tükendiği karşılaşmada Dolmabahçe'yi dolduran siyah-beyazlılar, tribünlerde görsel şölen yaşattı.
Özellikle 300 sopalı bayrak ile kapalı tribüne renk katan Beşiktaşlı futbolseverler, geceye renk kattılar.
Maçtan günler önce biletlerin tamamen tükendiği karşılaşmada Dolmabahçe'yi dolduran siyah-beyazlılar, tribünlerde görsel şölen yaşattı.
Özellikle 300 sopalı bayrak ile kapalı tribüne renk katan Beşiktaşlı futbolseverler, geceye renk kattılar.