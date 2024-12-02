Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör adayı: İbrahim Üzülmez

Beşiktaş'ta Başkan Hüseyin Yücel'in, takımın eski kaptanı İbrahim Üzülmez'le görüşme yaptığı iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör adayı: İbrahim Üzülmez
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02 Aralık 2024 17:03
Son güncelleme 02 Aralık 2024 17:07
Beşiktaş'ta 11 yıl futbol oynayan, 100. yıl şampiyonluğunda takımı değişmez parçası olan ve siyah beyazlı takımın 5 yıl kaptanı olarak sahaya çıkan İbrahim Üzülmez, bu kez farklı bir görevle kulübe dönebilir.

Sergen Yalçın'ın mevcut koşullarda çalışamayacağını belirtmesinin ardından, mevcut yönetim önünde iki seçenek var. Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez. Aybaba, Hasan Arat'ın özel yöneticisi olarak tanımlanan Kaan Şakul'un istifa etmesi durumunda görev yapmak istiyor.

Radyospor'da yer alan habere göre; Bu sabah itibarıyla Sportif AŞ başkanı Hüseyin Yücel, İbrahim Üzülmez'le bağlantı kurdu.

HATAY MAÇI SONRASI GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

Tecrübeli teknik adam, teknik direktörlük görevine oldukça sıcak bakıyor. Yücel, Üzülmez'e detayları Hatayspor maçından sonra (yarın) konuşmak istediklerini söyledi. Bu akşam Hatayspor maçında ortaya çıkacak sonuç, verilebilecek kararı hızlandıracak.

SERDAR TOPRAKTEPE EKİPTE OLACAK

Yönetim, Mayıs'taki olağan seçimi düşünerek İbrahim Üzülmez'le sezon sonuna kadar anlaşma yapacak. Beşiktaş'ta çok sevilen bir isim olan Üzülmez, anlaşma sağlanması durumunda Serdar Topraktepe'yi de ekibine alacak.

Topraktepe ile devam etme olasılığı da söz konusu, ancak bu yüksek bir olasılık değil. İbrahim Üzülmez son olarak Pendikspor'u çalıştırmıştı.  

 
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