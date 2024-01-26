, stoper transferi için dört koldan girişimlerine devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Palmeiras'ın 30 yaşındaki stoperi'ı transfer listesine dahil etti.Beşiktaş, Getafe'den Domingos Duarte ile görüşmelere başlayıp büyük aşama kaydederken kulübüyle pazarlıklarda da ödeme planında anlaşma zemini arıyor. 28 yaşındaki stoperi kadrosuna dahil etmek isteyen Beşiktaş, kiralık alıp zorunlu satın alma maddesi koydurmak ve böylelikle ödemeyi gelecek sezona bırakmak istiyor. Listede Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Jamaal Lascelles de bulunurken teknik direktör Fernando Santos'un önerdiği isimler arasında yer alan Luan için fiyat araştırması yapılıyor.2017 yılında 3 milyon Euro'ya transfer olduğu Palmeiras'ta 7 senedir forma giyen Luan, geride kalan sezonda 41 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu 1 gol atarken, 2 de asist yaptı ve 3240 dakika sahada kaldı.