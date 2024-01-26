Beşiktaş'ta stopere yeni aday: Luan

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Palmeiras'ın 30 yaşındaki stoperini transfer listesine dahil etti. Domingos Duarte için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, Jamaal Lascelles'le de ilgileniyor. Yönetim, bu iki oyuncunun yanı sıra Fernando Santos'un önerdiği isimler arasında yer alan Luan için fiyat araştırması yapıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta stopere yeni aday: Luan
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26 Ocak 2024 11:47
Son güncelleme 26 Ocak 2024 11:49
Beşiktaş, stoper transferi için dört koldan girişimlerine devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Palmeiras'ın 30 yaşındaki stoperi Luan'ı transfer listesine dahil etti.

FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Beşiktaş, Getafe'den Domingos Duarte ile görüşmelere başlayıp büyük aşama kaydederken kulübüyle pazarlıklarda da ödeme planında anlaşma zemini arıyor. 28 yaşındaki stoperi kadrosuna dahil etmek isteyen Beşiktaş, kiralık alıp zorunlu satın alma maddesi koydurmak ve böylelikle ödemeyi gelecek sezona bırakmak istiyor. Listede Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Jamaal Lascelles de bulunurken teknik direktör Fernando Santos'un önerdiği isimler arasında yer alan Luan için fiyat araştırması yapılıyor.

41 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİSTİ VAR

2017 yılında 3 milyon Euro'ya transfer olduğu Palmeiras'ta 7 senedir forma giyen Luan, geride kalan sezonda 41 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu 1 gol atarken, 2 de asist yaptı ve 3240 dakika sahada kaldı. 

 
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