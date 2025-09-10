09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Beşiktaş'ta sol kanat için 2 aday!

Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Jeremie Boga ve Wesley için çalışmalarını sürdürüyor.

calendar 10 Eylül 2025 08:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta sol kanat için 2 aday!
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş kalan 2 günde kadrosuna bir sol kanat eklemek için girişimlerini hızlandırdı.

Son olarak Fransız ekibi Nice'de forma giyen Fildişili Jeremie Boga'yı gündemine alan Siyah-Beyazlılar'ın hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcunun Nice ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

DİĞER ADAY WESLEY

Kartal'ın bu bölge için bir diğer adayı ise Suudi ekibi Al Nassr'da forma giyen Wesley.

Daha önce de gündemine gelen oyuncu için yeniden harekete geçen Siyah-Beyazlı kurmayların Körfez ekibiyle 2028'e kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki futbolcu için teklif yapması bekleniyor. 

