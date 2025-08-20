19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Beşiktaş'ta Sancho bilmecesi

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Jadon Sancho'nun transferi adeta bir bilmeceye döndü. Oyuncunun transfer tercihinin neresi olacağı merak ediliyor.

calendar 20 Ağustos 2025 09:18
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Sancho bilmecesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Uzun süredir ismi Beşiktaş'la anılan Jadon Sancho konusu tam bir arapsaçı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz" açıklamasını yaparak oyuncuya olan ilgilerini dile getirmişti. Ancak Roma ve Juventus'la görüşen Sancho'nun, siyah-beyazlılara gelişi ilk başlarda imkansız gibi duruyordu.

"COME TO BEŞİKTAŞ" GÜNDEMİ

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadan oyuncuya attığı milyonlarca "Come to Beşiktaş" mesajı da Avrupa basınında gündem oldu.

İtalyan basını Sancho'nun Milan ve Roma'ya ret cevabı verdiğini ve Beşiktaş'la temasta olduğunu duyurdu. Fabrizio Romano ise şimdilik Beşiktaş'ın da gündemde olmadığını iddia etti.

İspanyol basını ise oyuncu ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin anlaşma aşamasında olduğunu öne sürdü. Hatta kiralamayı kabul etmeyen M.United ve oyuncu için Beşiktaş'ın 15 milyon euro artı bonus önerdiği ve pazarlıkların olumlu ilerlediği belirtildi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.