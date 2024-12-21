Beşiktaş'ta Salih Uçan'a forma ve plaket

Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Salih Uçan'a plaket ve forma takdim edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Salih Uçan'a forma ve plaket
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2024 18:50
Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesi takımdaki 100. maçına çıkan Salih Uçan'a forma ve plaket hediye etti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"4 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş ailesine katılan futbolcumuz Salih Uçan, şanlı formamızla 100. maçına çıktı.

Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Salih Uçan için Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maç öncesinde bir tören düzenlendi.

Asbaşkanımız Mete Vardar, kulübümüze hizmetleri için teşekkür ettiği Salih Uçan'a kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek takdim etti."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery