Beşiktaş'ta sakatlık; sedyeyle soyunma odasına

Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, derbinin 10. dakikasında sakatlandı.
Tayyip Talha, Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sırasında kaydı ve yerde kaldı. Genç futbolcu oyuna devam edemeyeceğini belirterek kenara geldi.
Sakatlıktan sonraki ilk maçına çıkan Tayyip Talha, sedye ile soyunma odasına taşındı.
Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna dahil oldu.
Tayyip Talha, Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sırasında kaydı ve yerde kaldı. Genç futbolcu oyuna devam edemeyeceğini belirterek kenara geldi.
Sakatlıktan sonraki ilk maçına çıkan Tayyip Talha, sedye ile soyunma odasına taşındı.
Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna dahil oldu.
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