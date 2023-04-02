Beşiktaş'ta sakatlık; sedyeyle soyunma odasına

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinin 10. dakikasında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta sakatlık; sedyeyle soyunma odasına
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2023 20:45
Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, derbinin 10. dakikasında sakatlandı.

Tayyip Talha, Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sırasında kaydı ve yerde kaldı. Genç futbolcu oyuna devam edemeyeceğini belirterek kenara geldi.

Sakatlıktan sonraki ilk maçına çıkan Tayyip Talha, sedye ile soyunma odasına taşındı.

Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna dahil oldu.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery