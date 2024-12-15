Beşiktaş'ta sakatlık: Kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta sakatlık: Kadrodan çıkartıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 15:37
Son güncelleme 15 Aralık 2024 15:42
Beşiktaş, Milot Rashica için bir sakatlık açıklamasında bulundu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ve 28 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta süre bulan 28 yaşındaki Kosovalı Rashica, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery