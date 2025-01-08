Beşiktaş'ta rota yeniden Rıdvan Yılmaz!

Siyah-Beyazlılar'da transfer çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.



Ara transferde sol bek mevkiine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan ve Demokratik Kongolu Arthur Masuaku ile de yolları ayırması beklenen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.



Siyah-Beyazlılar'ın alt yapısından çıkan ve 2022-23 sezonunun yaz transferinde 4 milyon Euro'ya İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz'ın, listedeki isimlerden biri olduğu bildirildi.



PERFORMANSI



Rangers formasıyla 15 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 1 asist yaptı.



