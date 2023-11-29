Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan Brugge rotasyonu

Başakşehir'in ardından Samsunspor'u mağlup etmeyi başaranClub Brugge'ü ağırlayacak. Son maçta Bodo Glimt'e yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansını matematiksel olarak da kaybeden siyah-beyazlı takım, liderlik koltuğunda oturan Club Brugge karşısındaTeknik Direktör Rıza Çalımbay, Belçika ekibiyle oynayacakları maçta rotasyona giderekve'i dinlendirmeyi planlıyor.ve'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünen deneyimli hoca,'ın cezalı olması nedeniyle stoperde sıkıntı yaşıyor.vey'in sakatlıkları yüzünden'in yanında genç stoper'in görev yapması bekleniyor.Kartal'da sakatlar listesineveda eklendi. Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği açıklandı. Brugge maçında forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncuların, Ankaragücü karşılaşmasına yetişmelerinin de zor olduğu aktarıldı.