Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan Brugge rotasyonu

Başakşehir'in ardından Samsunspor'u mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, Club Brugge'ü ağırlayacak. Son maçta Bodo Glimt'e yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansını matematiksel olarak da kaybeden siyah-beyazlı takım, liderlik koltuğunda oturan Club Brugge karşısında prestij mücadelesi verecek.
YILDIZLAR DİNLENDİRİLECEK
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Belçika ekibiyle oynayacakları maçta rotasyona giderek Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'i dinlendirmeyi planlıyor. Umut Meraş, Ante Rebic, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünen deneyimli hoca, Necip Uysal'ın cezalı olması nedeniyle stoperde sıkıntı yaşıyor. Eric Bailly ve Daniel Amartey'in sakatlıkları yüzünden Omar Colley'in yanında genç stoper Aytuğ Batur Kömeç'in görev yapması bekleniyor.
Kartal'da sakatlar listesine Valentin Rosier ve Arthur Masuaku da eklendi. Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği açıklandı. Brugge maçında forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncuların, Ankaragücü karşılaşmasına yetişmelerinin de zor olduğu aktarıldı.
YILDIZLAR DİNLENDİRİLECEK
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Belçika ekibiyle oynayacakları maçta rotasyona giderek Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'i dinlendirmeyi planlıyor. Umut Meraş, Ante Rebic, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünen deneyimli hoca, Necip Uysal'ın cezalı olması nedeniyle stoperde sıkıntı yaşıyor. Eric Bailly ve Daniel Amartey'in sakatlıkları yüzünden Omar Colley'in yanında genç stoper Aytuğ Batur Kömeç'in görev yapması bekleniyor.
Kartal'da sakatlar listesine Valentin Rosier ve Arthur Masuaku da eklendi. Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği açıklandı. Brugge maçında forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncuların, Ankaragücü karşılaşmasına yetişmelerinin de zor olduğu aktarıldı.