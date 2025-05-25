Beşiktaş'ta Rıdvan imzaya yakın, Zeki ve Salih yolda!

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak adına transfer çalışmalarına hız verdi.



Bu bağlamda Beşiktaş yeni sezonun ilk transferlerini 3 milli futbolcuyla yapmayı hedefliyor.



ZEKİ ÇELİK



Sözcü'nün haberine göre bu isimlerden ilki Zeki Çelik. Roma'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmek isteyen deneyimli futbolcunun menajeri ve Roma ile görüşmeler sürüyor



RIDVAN YILMAZ



Beşiktaş'ın bir diğer hedefi ise altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz. 2022-23 sezonu başında 4 milyon euro bedelle Rangers'a satılan Rıdvan Yılmaz ile prensip anlaşmasına varıldı. Beşiktaş geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Rıdvan Yılmaz'ın transferini noktalamak için Rangers ile temaslarını sürdürüyor.



SALİH ÖZCAN



Beşiktaş'ın son hedefi ise Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Salih Özcan.Beşiktaş'a yeşil ışık yakan milli futbolcunun bonservisi için Alman ekibiyle pazarlıklar başladı.



Beşiktaş yönetimi en kısa süre içinde 3 milli futbolcunun transferini bitirip KAP bildirimini yapmayı planlıyor.







