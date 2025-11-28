Beşiktaş'ta Rafa Silva krizine farklı çözüm: Orkun Kökçü!

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta ocak ayında yapılacak transferler merakla bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, o döneme kadar takımın toparlanabilmesi için de formüller arıyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre, bunlardan biri de Orkun Kökçü'yü 10 numara bölgesinde oynatmak. Rafa Silva'nın yoluğunda Vaclav Cerny bu bölgede denendi. Çek oyuncudan beklediği performansı alamayan Sergen Yalçın, cezası biten Orkun Kökçü ile özel olarak ilgileniyor.
BENFICA DÖNEMİNDEKİ ROLÜNE DÖNÜYOR
İdmanlarda sık sık oyunu durduran tecrübeli teknik adam, Orkun'un 10 numara bölgesindeki pozisyon alma açılarını, pas zamanlamasını ve ceza sahası çevresindeki karar verme hızını geliştirmeye odaklanıyor.
Orkun'un, Benfica dönemindeki üretken oyun kurulumunu Beşiktaş'ın temposuna uyarlamasını isteyen Sergen Yalçın, özellikle hızlı hücum geçişlerinde ilk topu doğru kullanması konusunda milli oyuncuya ekstra sorumluluk yüklüyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta forma giyen 24 yaşındaki yıldız, 5 asistlik performans sergiledi.
