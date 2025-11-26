26 Kasım
Beşiktaş'ta oyun planı yenileniyor!

Samsunspor karşısında kaybedilen puan sonrası Beşiktaş'ta alarm zilleri çalıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, hem oyuncu görevlerinde hem de takımın oyun şemasında kapsamlı değişikliklere gidiyor.

26 Kasım 2025 16:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta oyun planı yenileniyor!
Beşiktaş'ta son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından saha düzeni baştan aşağıya elden geçiriliyor.

Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'yü tekrar 10 numara pozisyonuna alırken, Cerny doğal kanat bölgesine dönüyor. Öte yandan santrfor hattında El Bilal Toure'nin görev alması planlanıyor. Siyah-beyazlılar, bu yeni stratejiyle tekrar çıkış arayacak.

OYUN DÜZENİNDE RADİKAL DEĞİŞİM


Rafa Silva krizinin ardından 10 numara pozisyonuna Cerny'yi yerleştiren Yalçın, beklenen verimi alamayınca orta sahayı yeniden yapılandırma kararı aldı. Doğal bölgesi kanat olan Çek oyuncu, merkezde hem üretkenlik hem de uyum anlamında istenen katkıyı verememiş ve takımın hücum akışı sekteye uğramıştı.

ORKUN MERKEZE GEÇİYOR

Bu durumu düzeltmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam, Benfica döneminde de başarılı olduğu 10 numara pozisyonunu Orkun Kökçü'ye teslim ediyor. Orkun'un merkeze gelmesiyle takımın hücum yönü güçlenecek ve pas organizasyonu daha etkin hâle gelecek. Cerny ise kendi doğal bölgesi olan kanatlara dönecek ve sağ kanadın ardından sol kanatta da denenerek farklı varyasyonlar test edilecek. Çek oyuncunun sol kanattaki performansı, Beşiktaş formasıyla ilk kez gözlemlenecek.

KANATLAR VE FORVET HATTINDA YENİ DÜZEN

Yapılacak bu değişiklikler, uzun süredir ilk 11'de yer alan Jota Silva'nın formayı kazanma şansını azaltacak. Antalyaspor maçındaki golüyle umutlanan Portekizli oyuncu, kanat hattının yeniden şekillendirilmesiyle yedek kulübesine çekilebilir. Ayrıca santrfor pozisyonunda Tammy Abraham'ın istikrarsız performansının ardından Yalçın, hücum hattını El Bilal Toure'ye emanet etmeye hazırlanıyor. Üst üste kaybedilen puanlar sonrası Beşiktaş'ta başlatılan bu yenilenme süreci, taraftarların ve futbol otoritelerinin büyük ilgisini çekiyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
