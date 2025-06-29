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Beşiktaş'ta Osayi-Samuel transferi iptal!çıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Bright Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktal Osayi Samuel transferinde masadan kalktı

calendar 29 Haziran 2025 01:22
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Osayi-Samuel transferi iptal!çıklaması!
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI


Gelen son bilgilere göre ise Beşiktaş, Osayi-Samuel transferinde masadan kalktı.

Beşiktaş ile 3 senelik anlaşmaya varan Osayi cephesi, İstanbul yoluna çıkmadan önce sözleşmenin 4 yıl olması talebinde bulundu. Başkan Serdal Adalı, bu talebi reddetti. İlerleyen saatlerde de değişme olmayınca Beşiktaş transferden vazgeçti.

SEZON PERFORMANSI

Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alırken 2 asistlik de skor katkısı vermişti.

 


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