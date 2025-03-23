Beşiktaş'ta Necip Uysal sahalara dönüyor!

Beşiktaş'ta çapraz bağı yırtığı sebebiyle yaklaşık 200 gündür sahalardan uzakta olan Necip Uysal'ın dönüş süreci başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
DERBİDE SAHADA OLABİLİR
Başkan Serdal Adalı'nın bir ay önce sözleşmesini uzattığı tecrübeli oyuncu 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisinde sahaya çıkabilir. Necip Uysal'ın sahalara dönüşünün takıma da olumlu yansıması bekleniyor.
Soyunma odasında, kulübede oturduğunda bile takımın mücadele gücü için önemli etkisi olan başarılı oyuncunun dönüşünü teknik heyet de dört gözle bekliyor.
REKORA 25 MAÇI KALDI
Necip'in dönüşü, Beşiktaş'ın savunmasındaki önemli eksiklikler göz önünde bulundurulduğunda da büyük önem taşıyor. Stoper bölgesinde Felix Uduokhai yaşadığı sakatlık sebebiye sezonu kapatmıştı. Geçen sezon stoperde çok başarılı maçlar çıkaran Necip Uysal formayı yine zorlayacak.
Öte yandan Beşiktaş'ta en çok forma giyen oyuncu ünvanını siyah beyazlıların efsanesi Mehmet Özdilek'ten almak isteyen Uysal'ın bu hayalini gerçekleştirebilmesi için 25 resmî maça daha çıkması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş ile kariyerinde toplam 461 maça çıkan deneyimli oyuncu, 6 gol ve 19 asist kaydetti.
DERBİDE SAHADA OLABİLİR
Başkan Serdal Adalı'nın bir ay önce sözleşmesini uzattığı tecrübeli oyuncu 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisinde sahaya çıkabilir. Necip Uysal'ın sahalara dönüşünün takıma da olumlu yansıması bekleniyor.
Soyunma odasında, kulübede oturduğunda bile takımın mücadele gücü için önemli etkisi olan başarılı oyuncunun dönüşünü teknik heyet de dört gözle bekliyor.
REKORA 25 MAÇI KALDI
Necip'in dönüşü, Beşiktaş'ın savunmasındaki önemli eksiklikler göz önünde bulundurulduğunda da büyük önem taşıyor. Stoper bölgesinde Felix Uduokhai yaşadığı sakatlık sebebiye sezonu kapatmıştı. Geçen sezon stoperde çok başarılı maçlar çıkaran Necip Uysal formayı yine zorlayacak.
Öte yandan Beşiktaş'ta en çok forma giyen oyuncu ünvanını siyah beyazlıların efsanesi Mehmet Özdilek'ten almak isteyen Uysal'ın bu hayalini gerçekleştirebilmesi için 25 resmî maça daha çıkması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş ile kariyerinde toplam 461 maça çıkan deneyimli oyuncu, 6 gol ve 19 asist kaydetti.