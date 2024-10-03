Beşiktaş'ta Mert gerçeği!

Beşiktaş'ın Frankfurt ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadelede Mert Günok'un kadroda olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Mert'in Frankfurt maçının kadrosuna yazılmamasının sebebinin yaşadığı omuz sakatlığı olduğu bildirildi. Milli kaleci Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın kalesini koruyacak.
Yedek kaleci olarak ise Göktuğ Baytekin, kulübede yer alıyor.
Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk defa bir resmi maçta ilk 11'de forma giyecek.
Mert'in Frankfurt maçının kadrosuna yazılmamasının sebebinin yaşadığı omuz sakatlığı olduğu bildirildi. Milli kaleci Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın kalesini koruyacak.
Yedek kaleci olarak ise Göktuğ Baytekin, kulübede yer alıyor.
Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk defa bir resmi maçta ilk 11'de forma giyecek.