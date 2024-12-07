Beşiktaş'ta kulübe kozu Chamberlain

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, kazanarak taraftarlarına biraz olsun moral vermek istiyor.
Siyah-beyazlı takımda tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan teknik sorumlu Serdar Topraktepe, İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain'i yedek koz olarak düşünüyor.
Topraktepe, geçen hafta Hatayspor maçında sonradan oyuna dahil olan 31 yaşındaki futbolcuyu derbinin gidişatına göre ikinci yarıda sahaya atmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst döneminde forma giyemeyen Chamberlain, ligde ilk kez geçen haftaki Hatayspor maçında sonradan oyuna girerek forma şansı bulmuştu.
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Siyah-beyazlı takımda tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan teknik sorumlu Serdar Topraktepe, İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain'i yedek koz olarak düşünüyor.
Topraktepe, geçen hafta Hatayspor maçında sonradan oyuna dahil olan 31 yaşındaki futbolcuyu derbinin gidişatına göre ikinci yarıda sahaya atmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst döneminde forma giyemeyen Chamberlain, ligde ilk kez geçen haftaki Hatayspor maçında sonradan oyuna girerek forma şansı bulmuştu.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!