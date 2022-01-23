Beşiktaş'ta Kenan Karaman yine hayal kırıklığı

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor karşısında teknik direktör Önder Karaveli'nin ilk 11'de şans verdiği Kenan Karaman yine beklentilerin altında kaldı.



Hücum konusunda hiçbir varlık gösteremeyen Kenan için Önder Karaveli, savunma yönünü kullanmak istediklerini belirtmişti.



Ancak milli oyuncu, savunma anlamında da hayal kırıklığı yarattı.



Sadece 1 top kapan Kenan, 8 ikili mücadelenin ise 4'ünü kaybetti. Kenan 65. dakikada yerini Emirhan İlkhan'a bıraktı.





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