Beşiktaş'ta Kenan Karaman yine hayal kırıklığı

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor karşısında Önder Karaveli'nin sürpriz olarak ilk 11'de başlattığı Kenan Karaman, beklentileri karşılayamadı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Kenan Karaman yine hayal kırıklığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2022 10:28
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor karşısında teknik direktör Önder Karaveli'nin ilk 11'de şans verdiği Kenan Karaman yine beklentilerin altında kaldı.

Hücum konusunda hiçbir varlık gösteremeyen Kenan için Önder Karaveli, savunma yönünü kullanmak istediklerini belirtmişti.

Ancak milli oyuncu, savunma anlamında da hayal kırıklığı yarattı.

Sadece 1 top kapan Kenan, 8 ikili mücadelenin ise 4'ünü kaybetti. Kenan 65. dakikada yerini Emirhan İlkhan'a bıraktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.