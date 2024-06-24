Beşiktaş'ta karar günü 9 Temmuz

Beşiktaş'ta pek çok yabancı isimle yolların ayrılması beklenirken, gidecekler listesi 9 Temmuz'da kesinleşecek.
Sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak olan Beşiktaş, 10 Temmuz'da kamp için Slovenya'nın yolunu tutacak.
Kamptan 1 gün önce teknik direktör van Bronckhorst'un yerli-yabancı tüm isimlerle ilgili yönetime detaylı bir rapor sunacağı öğrenildi.
Öte yandan Hollandalı çalıştırıcı, transferlerin büyük bölümünün kampa kadar bitirilmesini istiyor.
Sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak olan Beşiktaş, 10 Temmuz'da kamp için Slovenya'nın yolunu tutacak.
Kamptan 1 gün önce teknik direktör van Bronckhorst'un yerli-yabancı tüm isimlerle ilgili yönetime detaylı bir rapor sunacağı öğrenildi.
Öte yandan Hollandalı çalıştırıcı, transferlerin büyük bölümünün kampa kadar bitirilmesini istiyor.