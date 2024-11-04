Beşiktaş'ta kadro değişiyor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, faturayı takıma kesti.
Kadro tercihi ve oyuna müdahaleleri nedeniyle eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, sahalarında yaşadıkları puan kaybının çok üzücü olduğunu söyledi.
GIO'NUN SÖZLERİ
Hollandalı hoca, "Çok fazla eksiğimiz vardı. Oyun karakterimizden uzaktık. Takımımın bu sezon hiç böyle oynadığını görmedim. Hatta antrenmanlarda bile böyle oyun yoktu. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Önemli anlarda gole neden olan hatalar yaptık. Böyle olunca maçta kalmak zor oluyor. Attığımız golün ikinci yarıda bize yardımcı olacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı" dedi.
DEĞİŞİM KAPIDA
Ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur Bulut süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü Malmö maçında değişiklikler olabilir. Ayağa kalkıp, önümüze bakmalıyız. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır"şeklinde konuştu.
Genç hocanın, takımın savunma, orta saha ve hücum hattında değişim yapması bekleniyor. Malmö karşılaşmasında sürpriz tercihlerin görülebileceği belirtildi.
Kadro tercihi ve oyuna müdahaleleri nedeniyle eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, sahalarında yaşadıkları puan kaybının çok üzücü olduğunu söyledi.
GIO'NUN SÖZLERİ
Hollandalı hoca, "Çok fazla eksiğimiz vardı. Oyun karakterimizden uzaktık. Takımımın bu sezon hiç böyle oynadığını görmedim. Hatta antrenmanlarda bile böyle oyun yoktu. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Önemli anlarda gole neden olan hatalar yaptık. Böyle olunca maçta kalmak zor oluyor. Attığımız golün ikinci yarıda bize yardımcı olacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı" dedi.
DEĞİŞİM KAPIDA
Ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur Bulut süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü Malmö maçında değişiklikler olabilir. Ayağa kalkıp, önümüze bakmalıyız. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır"şeklinde konuştu.
Genç hocanın, takımın savunma, orta saha ve hücum hattında değişim yapması bekleniyor. Malmö karşılaşmasında sürpriz tercihlerin görülebileceği belirtildi.