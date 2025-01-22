Beşiktaş'ta kadın futbol takımına ziyaret!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, kadın futbol takımıyla buluştu.

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Beşiktaş'ta kadın futbol takımına ziyaret!
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22 Ocak 2025 15:54
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'yla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ndeki buluşmaya Öztopaloğlu'nun yanı sıra teknik direktör Mesut Kır ve futbolcular katıldı.

Teknik direktör Mesut Kır'dan takımla ilgili bilgi alan Öztopaloğlu, sporcularla sohbet edip daha sonra antrenmanı takip etti.

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