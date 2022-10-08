Beşiktaş'ta Ismael'den zorunlu rotasyon

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Giresunspor maçında kadroda rotasyon yapacak. İşte Ismael'in yerli oyuncu planı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ismael'den zorunlu rotasyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2022 10:56
Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşısında oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Valerien Ismael kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.

ÜÇ YERLİ ROTASYONU DEĞİŞECEK

Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı. Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak.

UMUT YA DA TAYFUR OYNAYACAK

Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor. Öte yandan Fransız teknik adamın Cenk Tosun'u da ilk 11 için denediği de öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ