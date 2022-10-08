ÜÇ YERLİ ROTASYONU DEĞİŞECEK

UMUT YA DA TAYFUR OYNAYACAK

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşısında oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Valerien Ismael kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı. Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak.Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor. Öte yandan Fransız teknik adamın Cenk Tosun'u da ilk 11 için denediği de öğrenildi.