Beşiktaş'ta Immobile, deplasmanda parlıyor!

Beşiktaş'ın deplasmanda attığı 7 golün 3'ü İmmobile'den geldi; yıldız oyuncu derbi öncesi dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Immobile, deplasmanda parlıyor!
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28 Ekim 2024 10:19
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Kara Kartal'ın bu sezon gol silahı olan Ciro İmmobile, özellikle deplasman performansı ile öne çıkıyor.

IMMOBILE, DEPLASMANDA PARLIYOR!

Dış sahada Beşiktaş 7 kez ağları havalandırırken 3 gol İtalyan yıldızdan geldi. Gedson 2 golle katkı verirken Rafa Silva ile Paulista birer kez ağları buldu.
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