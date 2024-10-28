Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Kara Kartal'ın bu sezon gol silahı olan Ciro İmmobile, özellikle deplasman performansı ile öne çıkıyor.
IMMOBILE, DEPLASMANDA PARLIYOR!
Dış sahada Beşiktaş 7 kez ağları havalandırırken 3 gol İtalyan yıldızdan geldi. Gedson 2 golle katkı verirken Rafa Silva ile Paulista birer kez ağları buldu.
Kara Kartal'ın bu sezon gol silahı olan Ciro İmmobile, özellikle deplasman performansı ile öne çıkıyor.
IMMOBILE, DEPLASMANDA PARLIYOR!
Dış sahada Beşiktaş 7 kez ağları havalandırırken 3 gol İtalyan yıldızdan geldi. Gedson 2 golle katkı verirken Rafa Silva ile Paulista birer kez ağları buldu.