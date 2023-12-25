Beşiktaş'ta Filippo Inzaghi ihtimali!

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim Filippo Inzaghi oldu.
Listesine birçok yabancı teknik direktör alan Beşiktaş, Ola Gunnar Solskjaer başta olmak üzere birçok adayıyla görüşmelere başladı. Beşiktaş'ta yerli aday konumundaki tek isim ise Sergen Yalçın.
Öte yandan Beşiktaş'ın bir İtalyan teknik adamı daha gündemine aldığı öne sürüldü. Fabio Cannavaro'yu listesinde tutan Beşiktaş, beIN SPORTS'un haberine göre Filippo Inzaghi'yi de adayları arasına ekledi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
An itibarıyla Salernitana'yı çalıştıran Filippo Inzaghi'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı Salernitana, 17. haftası geride kalan Serie A'nın son sırasında yer alıyor. Salernitana ile 10 maça çıkan Filippo Inzaghi 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik alarak maç başına 0.9 puan ortalaması yakaladı.
FILIPPO INZAGHI KİMDİR?
Futbolculuk kariyerine 2012'de Milan formasıyla nokta koyan Filippo Inzaghi, aynı yıl içinde Milan U17 takımının başına geçerek teknik adamlık kariyerine başladı. 2013 yılında 6 maçlığına Milan A Takımını çalıştıran Inzaghi, daha sonra Milan U19 takımını çalıştırdı ve 2014 sezonunda bir kez daha Milan'da teknik adamlık yaptı. Serie A deviyle 40 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1.38 puan ortalaması tutturrdu.
Filippo Inzaghi, Milan'ın ardından sırasıyla; Venezia, Bologna, Benevento, Brescia vve Reggina takımlarını çalıştırdı.
2023-24 sezonunun 9. haftasında Paulo Sousa'nın yerine Salernitana'nın başına geçen Filippo Inzaghi, 9 lig maçında 1 galibiyet-3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Salernitana, 17 haftası geride kalan Seria A'da topladığı 9 puanla son sırada yer alıyor.
Listesine birçok yabancı teknik direktör alan Beşiktaş, Ola Gunnar Solskjaer başta olmak üzere birçok adayıyla görüşmelere başladı. Beşiktaş'ta yerli aday konumundaki tek isim ise Sergen Yalçın.
Öte yandan Beşiktaş'ın bir İtalyan teknik adamı daha gündemine aldığı öne sürüldü. Fabio Cannavaro'yu listesinde tutan Beşiktaş, beIN SPORTS'un haberine göre Filippo Inzaghi'yi de adayları arasına ekledi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
An itibarıyla Salernitana'yı çalıştıran Filippo Inzaghi'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı Salernitana, 17. haftası geride kalan Serie A'nın son sırasında yer alıyor. Salernitana ile 10 maça çıkan Filippo Inzaghi 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik alarak maç başına 0.9 puan ortalaması yakaladı.
FILIPPO INZAGHI KİMDİR?
Futbolculuk kariyerine 2012'de Milan formasıyla nokta koyan Filippo Inzaghi, aynı yıl içinde Milan U17 takımının başına geçerek teknik adamlık kariyerine başladı. 2013 yılında 6 maçlığına Milan A Takımını çalıştıran Inzaghi, daha sonra Milan U19 takımını çalıştırdı ve 2014 sezonunda bir kez daha Milan'da teknik adamlık yaptı. Serie A deviyle 40 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1.38 puan ortalaması tutturrdu.
Filippo Inzaghi, Milan'ın ardından sırasıyla; Venezia, Bologna, Benevento, Brescia vve Reggina takımlarını çalıştırdı.
2023-24 sezonunun 9. haftasında Paulo Sousa'nın yerine Salernitana'nın başına geçen Filippo Inzaghi, 9 lig maçında 1 galibiyet-3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Salernitana, 17 haftası geride kalan Seria A'da topladığı 9 puanla son sırada yer alıyor.