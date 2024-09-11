Beşiktaş'ta fikstür sıkıntısı!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin başlamasıyla Süper Lig'de deplasmanlara boğulacak. Maccabi maçının da İstanbul'da oynanmama ihtimali var.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta fikstür sıkıntısı!
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11 Eylül 2024 09:16
Sezona çok iyi başlayan, takımdaki uyum ve sergilediği güzel futbol sayesinde taraftarıyla yüksek bir sinerji yakalayan Beşiktaş'ın karşısına çok zorlayıcı bir rakip çıktı; fikstür...

YOĞUN TAKVİM

Şubat ayına kadar Avrupa Ligi'nde sekiz karşılaşma oynayacak olan Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, bu mücadelelerin ardından lig karşılaşmalarının tamamını dış sahada oynayacak. Beşiktaş bu maçların altısında İstanbul dışına çıkmak zorunda. İstanbul'da oynanacak mücadeleler ise zirve hesapları yapan Galatasaray ve Başakşehir'e karşı olacak.

ŞUBATTA SİVAS

Yoğun fikstür bu sezon bütün kulvarlarda iddialı olan Beşiktaş'ı en fazla zorlayacak etken olarak gözüküyor. Siyah beyazlılar, Avrupa Ligi'nin başlamasıyla birlikte Süper Lig'deki ilk altı maçın da dördünü deplasmanda oynayacak. Kartal, zorlu Sivas deplasmanına da iklim şartlarının en zorlu olduğu şubat ayında çıkacak. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, bu yoğun fikstürde bazı maçların tarihlerinin değiştirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduklarını belirtti.

BASKETBOLDA OLMUŞTU

Beşiktaş'ın önündeki zorlu fikstürün, Maccabi Tel Aviv maçları sebebiyle daha da yıpratıcı olma riski var. Geçen sezon İsrail'in basketbol takımlarının Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile oynadığı maçlar Letonya ve Litvanya'ya alınırken, benzer bir durumun futbolda da olacağı iddia ediliyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise futbolda aynı duruma izin vermeyeceklerini ve gerekli girişimleri yapacaklarını söylemişti.

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