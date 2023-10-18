Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin durumu netleşti. İstanbulspor maçında sakatlanan oyuncu için kulüpten açıklama gelmişti ki dönüş tarihi de belli oldu.
DERBİDE YOK
Beşiktaş tarafından yapılan bilgilendirmede, Bailly'in kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyurulmuştu. Tedavisine hızlı bir şekilde başlanan deneyimli futbolcu, Galatasaray derbisini kaçıracak.
İŞTE DÖNÜŞ TARİHİ
Siyah-Beyazlılar, savunma hattında en önemli güvencelerinden Eric Bailly'yi derbide kullanamayacak. Yıldız oyuncunun dönüşü için tarih de belirlenmiş durumda. Bailly'nin gelecek hafta oynanacak Gaziantep maçıyla beraber takıma dönmesi bekleniyor.
DERBİDE YOK
Beşiktaş tarafından yapılan bilgilendirmede, Bailly'in kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyurulmuştu. Tedavisine hızlı bir şekilde başlanan deneyimli futbolcu, Galatasaray derbisini kaçıracak.
İŞTE DÖNÜŞ TARİHİ
Siyah-Beyazlılar, savunma hattında en önemli güvencelerinden Eric Bailly'yi derbide kullanamayacak. Yıldız oyuncunun dönüşü için tarih de belirlenmiş durumda. Bailly'nin gelecek hafta oynanacak Gaziantep maçıyla beraber takıma dönmesi bekleniyor.