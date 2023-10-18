Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin durumu belli oldu!

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalacak Eric Bailly'nin dönüş tarihi belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin durumu belli oldu!
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18 Ekim 2023 12:18
Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin durumu netleşti. İstanbulspor maçında sakatlanan oyuncu için kulüpten açıklama gelmişti ki dönüş tarihi de belli oldu.

DERBİDE YOK

Beşiktaş tarafından yapılan bilgilendirmede, Bailly'in kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyurulmuştu. Tedavisine hızlı bir şekilde başlanan deneyimli futbolcu, Galatasaray derbisini kaçıracak.



İŞTE DÖNÜŞ TARİHİ

Siyah-Beyazlılar, savunma hattında en önemli güvencelerinden Eric Bailly'yi derbide kullanamayacak. Yıldız oyuncunun dönüşü için tarih de belirlenmiş durumda. Bailly'nin gelecek hafta oynanacak Gaziantep maçıyla beraber takıma dönmesi bekleniyor.  

 
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