Beşiktaş'ta derbisi sonrası Ümraniye'de yemek

Beşiktaş'ta teknik heyet, futbolcular ve takım personeli, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yemekte yeniden bir araya geldi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta derbisi sonrası Ümraniye'de yemek
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08 Aralık 2024 01:13
Süper Lig'de beş maçlık kazanamama serisini Fenerbahçe galibiyetiyle bitiren Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşandı.

Siyah-beyazlı futbolcular, derbide çalan son düdüğün ardından ezeli rakipleri karşısındaki bu galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Bazı Beşiktaşlı taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'nde takımı karşıladı.

Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı futbolcular derbi yemeğinde yeniden bir araya geldi. Siyah-beyazlı futbolcuların bazıları o anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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