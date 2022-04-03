Beşiktaş'ta Cyle Larin kırmızı kart gördü

Trabzonspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Cyle Larin kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Cyle Larin kırmızı kart gördü
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03 Nisan 2022 22:18
Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. İkinci yarıda gergin anlar yaşandı.

Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Cyle Larin, Trabzonsporlu Siopis ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart gördü.

Hakem Zorbay Küçük, Cyle Larin'in Siopis'e tokat attığı gerekçesiyle siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

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