Beşiktaş'ta Cyle Larin kırmızı kart gördü

Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. İkinci yarıda gergin anlar yaşandı.
Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Cyle Larin, Trabzonsporlu Siopis ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart gördü.
Hakem Zorbay Küçük, Cyle Larin'in Siopis'e tokat attığı gerekçesiyle siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Cyle Larin, Trabzonsporlu Siopis ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart gördü.
Hakem Zorbay Küçük, Cyle Larin'in Siopis'e tokat attığı gerekçesiyle siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.