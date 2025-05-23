Beşiktaş'ta büyük temizlik: Satış listesi netleşti!

Beşiktaş, gelecek sezonun finansal planlamasında kiralık oyuncuların bonservislerinden önemli katkı bekliyor.



Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'un ligde kalmasının ardından Muleka'nın 1.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi.



Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'de başarılı bir performans gösteren Demir Ege Tıknaz'ın 5 milyon Euro karşılığında bonservisinin alınacağı kulüp tarafından açıklandı. Bir diğer kiralık oyuncu Onana için de İtalya'dan sevindirici haber geldi. Serie A temsilcisi Genoa, 1.2 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayı planlıyor.



AL MUSRATI'DAN BEKLENEN GELİR GELMEDİ



Beşiktaş'a olumsuz gelişme ise Libyalı orta saha Al Musrati cephesinden geldi. Sezon başında Monaco'ya kiralanan oyuncu için Fransız kulüp, 7.7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını iletti. Ancak Beşiktaş, bu oyuncunun elden çıkarılması için Portekiz, Fransa ve İtalya'dan bazı kulüplerle temaslarını sürdürüyor.



GEDSON FERNANDES'E RUSYA'DAN TEKLİF YOLDA



Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu önemli isimlerden biri de Gedson Fernandes. Bu sezon kariyerinin en skorer dönemini geçiren Portekizli futbolcuya Rus ekiplerinin ilgisi sürüyor. Rusya basınına göre Zenit, devre arasında gündemine aldığı 25 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda resmi teklif yapacak. (ABC Gazetesi)



