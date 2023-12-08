Beşiktaş'ta bilet fiyatları taraftarı coşturdu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri için özel fiyat politikası belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Başkanımız Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulumuzun kararıyla taraftarlarımızın bu konudaki talepleri dikkate alınarak; bu maça özel derbi harici lig müsabakalarının altında bir fiyat politikası belirlenmiştir. Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın yaratacağı eşsiz atmosferde oynayabilmek için sabırsızlanırken; cumartesi günü Büyük Beşiktaş Taraftarı'nın tek bir koltuğu bile boş bırakmayacağına ve maç boyunca coşkusu ve desteğiyle takımımızı ateşleyeceğine inanıyoruz. Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri, bu akşam saat 20.00'de satışa sunulmuş ve taraftarımızın yoğun ilgisi sayesinde kısa sürede tükenmiştir'' denildi.
BİLETLER ANINDA BİTTİ
Siyah-beyazlı taraftarlar yönetimin bu jestine büyük bir karşılık verdi. Alkışlarla karşılanan bu jestin ardından siyah-beyazlılar satışa çıkarılan biletleri dakikalar içerisinde tüketti.
ŞEFFAF OLACAKLAR
Öte yandan yönetim, biletlerle ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre satışa çıkarılan biletler hakkında detaylı bilgilendirme yapılacağını bildirdi. Yani derneklere dağıtılan biletler de dahil olmak üzere satılan biletler hakkında kapsamlı veriler paylaşılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Başkanımız Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulumuzun kararıyla taraftarlarımızın bu konudaki talepleri dikkate alınarak; bu maça özel derbi harici lig müsabakalarının altında bir fiyat politikası belirlenmiştir. Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın yaratacağı eşsiz atmosferde oynayabilmek için sabırsızlanırken; cumartesi günü Büyük Beşiktaş Taraftarı'nın tek bir koltuğu bile boş bırakmayacağına ve maç boyunca coşkusu ve desteğiyle takımımızı ateşleyeceğine inanıyoruz. Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri, bu akşam saat 20.00'de satışa sunulmuş ve taraftarımızın yoğun ilgisi sayesinde kısa sürede tükenmiştir'' denildi.
BİLETLER ANINDA BİTTİ
Siyah-beyazlı taraftarlar yönetimin bu jestine büyük bir karşılık verdi. Alkışlarla karşılanan bu jestin ardından siyah-beyazlılar satışa çıkarılan biletleri dakikalar içerisinde tüketti.
ŞEFFAF OLACAKLAR
Öte yandan yönetim, biletlerle ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre satışa çıkarılan biletler hakkında detaylı bilgilendirme yapılacağını bildirdi. Yani derneklere dağıtılan biletler de dahil olmak üzere satılan biletler hakkında kapsamlı veriler paylaşılacak.