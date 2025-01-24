Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi: Can Keleş

Kasımpaşa, Beşiktaş forması giyen Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi: Can Keleş
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24 Ocak 2025 19:26
Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta trasnfer gelişmelerinin yanı sıra ayrılık gelişmeleri de yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Beşiktaş forması giyen Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Can Keleş, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta 101 dakika sahada kaldı.

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