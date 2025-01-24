Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi: Can Keleş

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta trasnfer gelişmelerinin yanı sıra ayrılık gelişmeleri de yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Beşiktaş forması giyen Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Can Keleş, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta 101 dakika sahada kaldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Beşiktaş forması giyen Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Can Keleş, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta 101 dakika sahada kaldı.