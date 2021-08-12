Beşiktaş'ta açılış 11'i şekillendi

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta 11 şekillendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta açılış 11'i şekillendi
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12 Ağustos 2021 10:36
Süper Lig'de yeni sezonu, son şampiyon Beşiktaş açacak.

13 Ağustos Cuma günü Ç.Rizespor'u konuk edecek siyah-beyazlılarda uzun süredir sakat olan Welinton ve Larin'den iyi haber geldi. İki oyuncu da kadroda olacak ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacaklarına Sergen Yalçın karar verecek.

Tecrübeli çalıştırıcı, Welinton'ı oynatmazsa stoper tandeminde Mehmet Topal'ı sahaya sürecek. Santrforda Kenan Karaman oynayacak.


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