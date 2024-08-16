Beşiktaş, gözden çıkarılan Vincent Aboubakar'la en kısa sürede yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi 2025'te bitecek Kamerunlu golcü ise gitmemek için direniyor ve kulübe gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.
Brezilya Ligi ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri reddeden Aboubakar yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alıyor. Kulüple inatlaşan 32 yaşındaki futbolcu sözleşmesini feshetmek için bu paranın kendisine ödenmesini istiyor.
BUNDAN SONRA KADRODA YER ALMASI ZOR
Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'a kadroda düşünülmediğini net bir dille bildirdi. Yönetim, Kamerunlu golcüye, "Bundan sonra kadroda yer alman çok zor" mesajını da iletti ancak ayrılık için olumlu bir yanıt alamadı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'ı Galatasaray'la oynadıkları Süper Kupa ve ligdeki Samsunspor maçlarında kadroya yazmamıştı. Hollandalı hocanın, Aboubakar'a şans vermeyi düşünmediği aktarıldı.
15 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.
EYÜPSPOR'DAN YALANLAMA
Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksık, Kamerunlu golcü ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulaksız, "Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.
Brezilya Ligi ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri reddeden Aboubakar yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alıyor. Kulüple inatlaşan 32 yaşındaki futbolcu sözleşmesini feshetmek için bu paranın kendisine ödenmesini istiyor.
BUNDAN SONRA KADRODA YER ALMASI ZOR
Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'a kadroda düşünülmediğini net bir dille bildirdi. Yönetim, Kamerunlu golcüye, "Bundan sonra kadroda yer alman çok zor" mesajını da iletti ancak ayrılık için olumlu bir yanıt alamadı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'ı Galatasaray'la oynadıkları Süper Kupa ve ligdeki Samsunspor maçlarında kadroya yazmamıştı. Hollandalı hocanın, Aboubakar'a şans vermeyi düşünmediği aktarıldı.
15 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.
EYÜPSPOR'DAN YALANLAMA
Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksık, Kamerunlu golcü ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulaksız, "Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.
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