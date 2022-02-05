Beşiktaş'ta 4 futbolcu ceza sınırında

Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta 4 isim ceza sınırında bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 4 futbolcu ceza sınırında
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05 Şubat 2022 13:10
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı.

Fraport TAV Antalyaspor ise altışar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti. 

- Son 4 maçta 8 puan aldı 

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi. 

- Evindeki son 3 maçı kazandı 

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. 

- Oğuzhan, Larin, Rıdvan Yılmaz ve Batshuayi kart ceza sınırında 

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. 

- Ghezzal, Josef ve Umut takıma katıldı 

Sakatlıkları geçen Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Umut Meraş takımla çalışmalara başladı.

Josef sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer alamamıştı. Sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal de kamptan erken dönmek zorunda kalmıştı.

Umut ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyememişti.

 

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