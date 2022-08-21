Beşiktaş'ta 13 dakika 3 direk!

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta adeta direkleri dövdü. Siyah-beyazlılar, 13 dakika içerisinde tam 3 kez direğe takıldı.



Beşiktaş'ta ilk olarak direğe takılan isim Wout Weghorst oldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında kullanılan kornerde Romain Saiss'ın indirdiği topta, Hollandalı futbolcunun vuruşu direkten geri döndü.



Weghorst'un ardından 10. dakikada Jackson Muleka direğe geçemedi. Demokratik Kongolu futbolcu, 10 dakikada altı pas çizgisinden çektiği şutta direğe takıldı.



Beşiktaş'tan 21. dakikada bu kez Salih Uçan direğe takıldı. 28 yaşındaki futbolcu, savunmadan seken topu ceza sahası çizgisinden tamamlamak istedi, top direkten geri geldi.





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