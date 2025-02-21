Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk dakikada geriye düşmesine rağmen maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Rafa Silva, 45+2. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy attı. Eyüpspor'un golünü ilk dakikada (39. saniye) Tayfur Bingöl attı.
Beşiktaş'ta ilk golü atan Rafa Silva, Rashica ve Semih'in attığı gollerde asisti yapan isim oldu.
Eyüpspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol yedi.
Ole Gunnar Solskjaer ile ligde yükselişe geçen Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü kez kazandı. Eyüpspor'un galibiyet hasreti üç maça yükseldi.
Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde 41 puana yükseldi. Eyüpspor, 40 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maçın kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile, ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ta yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Elan Ricardo ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti.
Solskjaer'in Trabzonspor karşısında savunmada görev verdiği Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken oyuncunun yerine Tayyip Talha Sanuç, 11'de şans buldu.
TAYYİP TALHA 5 MAÇ SONRA
Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de 5 karşılaşma sonra ilk 11'de maça başladı.
Ligde son olarak 18. haftada Çaykur Rizespor müsabakasına başlayan kadroda yer alan Tayyip Talha Sanuç, sonraki 5 karşılaşmanın 4'ünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde 84. dakikada oyuna dahil oldu.
Tayyip Talha, ikas Eyüpspor maçında Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesiyle yeniden ilk 11'de formasına kavuştu.
ELAN RICARDO KADRODA
Beşiktaş'ta yeni transfer Elan Ricardo, ikas Eyüpspor karşısında müsabaka kadrosunda yer aldı.
Ara transfer döneminde transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, eflatun-sarılı ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayla lig maçına çıkacak.
Öte yandan Keny Arroyo da kadroda yer alırken maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi durumunda Ekvadorlu futbolcu da Beşiktaş formasını resmi müsabakada ilk kez giyecek.
MUÇI VE EMİRHAN KADRODA YOK
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Ernest Muçi, ikas Eyüpspor karşısında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımın milli oyuncusu Emirhan Topçu ile Arnavut futbolcu Ernest Muçi, hafif kas sakatlığı sebebiyle Eyüpspor karşısında riske edilmedi.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
ikas Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleye iki takım taraftarı da ilgi göstermedi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka soğuk havada oynanırken ev sahibi ve deplasman takımı tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
Eyüpspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleye adeta golle başladı. Eyüpspor, Beşiktaş karşısında ilk dakikada 1-0 öne geçti. Bu dakikada Emre Mor, Beşiktaş ceza yayının gerisinden ceza sahasına hareketlenen Tayfur Bingöl'e pasını aktardı. Tayfur'un ceza sahası solundan tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Eyüpspor, henüz 39. saniyede Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
YÜKSEK TEMPOLU BAŞLANGIÇ
Eyüpspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele yüksek tempoyla başladı. İki takım da maçın başlangıç bölümünde önemli tehlikeler üretti.
BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ BULDU
Beşiktaş, karşılaşmanın 18. dakikasında Rafa Silva ile eşitliği buldu. Immobile, ceza yayının solundan penaltı noktasının sağında bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva'nın sağ ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle Eyüpspor karşısında eşitliği buldu.
BEŞİKTAŞ DEVRE BİTMEDEN ÖNDE!
Beşiktaş, Eyüpspor karşısında devre bitmeden 2-1 öne geçti. 45+2. dakikada Thiam, ceza sahasının sağından kaleci Mert ile baş başa kaldı ve sağ ayak içiyle şutunu çekti. Mert'ten dönen top Masuaku'da kaldı. Masuaku bekletmeden ceza yayında Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Gedson, orta alanda müsait olan takım arkadaşı Chamberlain'e yerden pasını verdi. Chamberlain, sağ kanattan hareketlenen Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa, sağ kanattan topu çizgiye kadar sürerek ceza sahasına ortaladı. Rashica, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş, Rafa Silva ve Milot Rashica'nın golleriyle Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
SEMİH KILIÇSOY OYUNDA
Beşiktaş'ta ilk yarıda önemli pozisyonlar yakalayan ancak etkisiz kalan Ciro Immobile, ikinci yarının başında oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Immobile yerine ikinci yarının başında Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.
SEMİH, BERKE'Yİ GEÇEMEDİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 54. dakikaında etkili oldu. Bu dakikada Semih Kılıçsoy, rakip ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Berke Özer, soluna uzanarak topu kurtardı.
SEMİH BU KEZ ATTI
Beşiktaş, 60. dakikada Semih Kılıçsoy ile durumu 3-1'e getirdi. Bu dakikada gelişen Beşiktaş atağında Rashica, orta alandan topu sürerek sağ kanatta bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva, ceza sahasının sağına hareketlenen Semih'e bekletmeden pasını verdi. Semih'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum Beşiktaş lehine 3-1'e geldi.
BEŞİKTAŞ'TA ARROYO SAHNEDE
Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arroyo, mücadelenin 76. dakikasında Joao Mario yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta bu dakikada Masuaku da yerini Onur Bulut'a bıraktı.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Beşiktaş, karşılaşmanın kalan dakikalarında Eyüpspor karşısında üstünlüğünü korudu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takımda Emre Mor'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un yanından ağlarla buluştu: 1-0.
9. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Joao Mario'nun ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Immobile, topu altıpas önüne çevirdi. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'in de müdahalesiyle üst direğe çarptı. Dönen top yeniden Rashica'nın önünde kalırken oyuncunun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, yine Berke Özer'de kaldı.
16. dakikada siyah-beyazlılar bir kez daha direğe takıldı. Rafa Silva'nın savunma arasına attığı pasa hareketlenen Immobile, topu ayağından açınca kaleci Berke Özer kayarak araya girdi. Kısa düşen meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.
18. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ceza yayının içindeki Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
27. dakikada ceza sahası sağından Svensson'un kale önüne çevirdiği top, savunmadan sekti. Arka direkte uygun durumda Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Eyüpspor atağının ardından hızlı hücuma çıkan siyah-beyazlı takımda Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe yaptığı ortada Rashica, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-2.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada sol kanatta Joao Mario'nun pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda kaleci Berke Özer, topu çeldi.
60. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Dk. 46 Halil Akbunar), Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin (Dk. 46 Umut Meraş), Melih Kabasakal (Dk. 73 Stepanenko), Tayfur Bingöl (Dk. 67 Emre Akbaba), Yalçın Kayan, Emre Mor, Ampem (Dk. 67 Umut Bozok), Thiam
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Uduokhai, Masuaku (Dk. 76 Onur Bulut), Oxlade-Chamberlain (Dk. 67 Hadziahmetovic), Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario (Dk. 76 Arroyo), Rafa Silva (Dk. 86 Salih Uçan), Immobile (Dk. 46 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 1 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor), Dk. 18 Rafa Silva, Dk. 45+2 Rashica, Dk. 60 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ampem, Dk. 58 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor), Dk. 51 Masuaku (Beşiktaş)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Rafa Silva, 45+2. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy attı. Eyüpspor'un golünü ilk dakikada (39. saniye) Tayfur Bingöl attı.
Beşiktaş'ta ilk golü atan Rafa Silva, Rashica ve Semih'in attığı gollerde asisti yapan isim oldu.
Eyüpspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol yedi.
Ole Gunnar Solskjaer ile ligde yükselişe geçen Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü kez kazandı. Eyüpspor'un galibiyet hasreti üç maça yükseldi.
Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde 41 puana yükseldi. Eyüpspor, 40 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maçın kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile, ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ta yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Elan Ricardo ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti.
Solskjaer'in Trabzonspor karşısında savunmada görev verdiği Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken oyuncunun yerine Tayyip Talha Sanuç, 11'de şans buldu.
TAYYİP TALHA 5 MAÇ SONRA
Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de 5 karşılaşma sonra ilk 11'de maça başladı.
Ligde son olarak 18. haftada Çaykur Rizespor müsabakasına başlayan kadroda yer alan Tayyip Talha Sanuç, sonraki 5 karşılaşmanın 4'ünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde 84. dakikada oyuna dahil oldu.
Tayyip Talha, ikas Eyüpspor maçında Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesiyle yeniden ilk 11'de formasına kavuştu.
ELAN RICARDO KADRODA
Beşiktaş'ta yeni transfer Elan Ricardo, ikas Eyüpspor karşısında müsabaka kadrosunda yer aldı.
Ara transfer döneminde transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, eflatun-sarılı ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayla lig maçına çıkacak.
Öte yandan Keny Arroyo da kadroda yer alırken maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi durumunda Ekvadorlu futbolcu da Beşiktaş formasını resmi müsabakada ilk kez giyecek.
MUÇI VE EMİRHAN KADRODA YOK
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Ernest Muçi, ikas Eyüpspor karşısında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımın milli oyuncusu Emirhan Topçu ile Arnavut futbolcu Ernest Muçi, hafif kas sakatlığı sebebiyle Eyüpspor karşısında riske edilmedi.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
ikas Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleye iki takım taraftarı da ilgi göstermedi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka soğuk havada oynanırken ev sahibi ve deplasman takımı tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
Eyüpspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleye adeta golle başladı. Eyüpspor, Beşiktaş karşısında ilk dakikada 1-0 öne geçti. Bu dakikada Emre Mor, Beşiktaş ceza yayının gerisinden ceza sahasına hareketlenen Tayfur Bingöl'e pasını aktardı. Tayfur'un ceza sahası solundan tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Eyüpspor, henüz 39. saniyede Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
YÜKSEK TEMPOLU BAŞLANGIÇ
Eyüpspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele yüksek tempoyla başladı. İki takım da maçın başlangıç bölümünde önemli tehlikeler üretti.
BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ BULDU
Beşiktaş, karşılaşmanın 18. dakikasında Rafa Silva ile eşitliği buldu. Immobile, ceza yayının solundan penaltı noktasının sağında bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva'nın sağ ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle Eyüpspor karşısında eşitliği buldu.
BEŞİKTAŞ DEVRE BİTMEDEN ÖNDE!
Beşiktaş, Eyüpspor karşısında devre bitmeden 2-1 öne geçti. 45+2. dakikada Thiam, ceza sahasının sağından kaleci Mert ile baş başa kaldı ve sağ ayak içiyle şutunu çekti. Mert'ten dönen top Masuaku'da kaldı. Masuaku bekletmeden ceza yayında Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Gedson, orta alanda müsait olan takım arkadaşı Chamberlain'e yerden pasını verdi. Chamberlain, sağ kanattan hareketlenen Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa, sağ kanattan topu çizgiye kadar sürerek ceza sahasına ortaladı. Rashica, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş, Rafa Silva ve Milot Rashica'nın golleriyle Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
SEMİH KILIÇSOY OYUNDA
Beşiktaş'ta ilk yarıda önemli pozisyonlar yakalayan ancak etkisiz kalan Ciro Immobile, ikinci yarının başında oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Immobile yerine ikinci yarının başında Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.
SEMİH, BERKE'Yİ GEÇEMEDİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 54. dakikaında etkili oldu. Bu dakikada Semih Kılıçsoy, rakip ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Berke Özer, soluna uzanarak topu kurtardı.
SEMİH BU KEZ ATTI
Beşiktaş, 60. dakikada Semih Kılıçsoy ile durumu 3-1'e getirdi. Bu dakikada gelişen Beşiktaş atağında Rashica, orta alandan topu sürerek sağ kanatta bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva, ceza sahasının sağına hareketlenen Semih'e bekletmeden pasını verdi. Semih'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum Beşiktaş lehine 3-1'e geldi.
BEŞİKTAŞ'TA ARROYO SAHNEDE
Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arroyo, mücadelenin 76. dakikasında Joao Mario yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta bu dakikada Masuaku da yerini Onur Bulut'a bıraktı.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Beşiktaş, karşılaşmanın kalan dakikalarında Eyüpspor karşısında üstünlüğünü korudu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takımda Emre Mor'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un yanından ağlarla buluştu: 1-0.
9. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Joao Mario'nun ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Immobile, topu altıpas önüne çevirdi. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'in de müdahalesiyle üst direğe çarptı. Dönen top yeniden Rashica'nın önünde kalırken oyuncunun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, yine Berke Özer'de kaldı.
16. dakikada siyah-beyazlılar bir kez daha direğe takıldı. Rafa Silva'nın savunma arasına attığı pasa hareketlenen Immobile, topu ayağından açınca kaleci Berke Özer kayarak araya girdi. Kısa düşen meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.
18. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ceza yayının içindeki Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
27. dakikada ceza sahası sağından Svensson'un kale önüne çevirdiği top, savunmadan sekti. Arka direkte uygun durumda Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Eyüpspor atağının ardından hızlı hücuma çıkan siyah-beyazlı takımda Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe yaptığı ortada Rashica, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-2.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada sol kanatta Joao Mario'nun pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda kaleci Berke Özer, topu çeldi.
60. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Dk. 46 Halil Akbunar), Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin (Dk. 46 Umut Meraş), Melih Kabasakal (Dk. 73 Stepanenko), Tayfur Bingöl (Dk. 67 Emre Akbaba), Yalçın Kayan, Emre Mor, Ampem (Dk. 67 Umut Bozok), Thiam
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Uduokhai, Masuaku (Dk. 76 Onur Bulut), Oxlade-Chamberlain (Dk. 67 Hadziahmetovic), Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario (Dk. 76 Arroyo), Rafa Silva (Dk. 86 Salih Uçan), Immobile (Dk. 46 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 1 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor), Dk. 18 Rafa Silva, Dk. 45+2 Rashica, Dk. 60 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ampem, Dk. 58 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor), Dk. 51 Masuaku (Beşiktaş)
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