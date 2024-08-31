Beşiktaş, Sivasspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.45'te Tüpraş Stadı'nda başlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Sivasspor'u konuk edecek
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31 Ağustos 2024 13:57
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

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