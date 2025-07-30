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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı için Polonya'da!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin oynanacağı Polonya'ya vardı.

calendar 30 Temmuz 2025 17:12
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı için Polonya'da!
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında perşembe günü Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş, Krakow şehrine ulaştı.

TSİ 21.00'de Reymana Stadı'nda oynanacak mücadele için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Krakow'a gelen siyah-beyazlı kafileyi otel girişinde az sayıda taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektiren ve imza veren Beşiktaş kafilesi daha sonra otele giriş yaptı.

Beşiktaş, Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Felix Uduokhai'nin basın toplantılarının ardından maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

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