Beşiktaş, Rafiu Durosinmi için devrede!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek adına girişimlerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, Çekya Ligi ekiplerinden Viktoria Plzen'de forma giyen Rafiu Durosinmi'yi gündemine aldı.
22 yaşındaki Nijeryalı santrforla ilgili temaslarını sıklaştıran Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Viktoria Plzen formasıyla 22 maça çıkan genç golcü 9 gol 4 asistlik performans sergiledi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...