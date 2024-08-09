Beşiktaş, PSG'ye resmi teklif: Cher Ndour

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, PSG'nin genç yıldızı için masaya oturdu.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Cher Ndour'u isteyen Beşiktaş, Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralık transferi için resmi teklif yaptı.
HASAN ARAT DEVREDE
Oyuncuya Avrupa'nın birçok takımından ilgi olmasına rağmen Başkan Hasan Arat'ın yakın ilişkisinden dolayı Beşiktaş'a bir adım daha yakın olduğu belirtildi. Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etmesi halinde resmi imzalar atılacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.
4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Cher Ndour'u isteyen Beşiktaş, Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralık transferi için resmi teklif yaptı.
HASAN ARAT DEVREDE
Oyuncuya Avrupa'nın birçok takımından ilgi olmasına rağmen Başkan Hasan Arat'ın yakın ilişkisinden dolayı Beşiktaş'a bir adım daha yakın olduğu belirtildi. Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etmesi halinde resmi imzalar atılacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.
4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.