Beşiktaş, PSG'ye resmi teklif: Cher Ndour

Beşiktaş, Cher Ndour'u kiralamak için PSG ile görüşmelere başladı. Hasan Arat, futbolcunun transferi için devreye girdi. işte detaylar...

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Beşiktaş, PSG'ye resmi teklif: Cher Ndour
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09 Ağustos 2024 18:36
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, PSG'nin genç yıldızı için masaya oturdu.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Cher Ndour'u isteyen Beşiktaş, Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralık transferi için resmi teklif yaptı.

HASAN ARAT DEVREDE

Oyuncuya Avrupa'nın birçok takımından ilgi olmasına rağmen Başkan Hasan Arat'ın yakın ilişkisinden dolayı Beşiktaş'a bir adım daha yakın olduğu belirtildi. Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etmesi halinde resmi imzalar atılacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.

4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. 

 
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